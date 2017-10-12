Два очка Якупова помогли "Колорадо" обыграть "Бостон"

"Колорадо" обыграл "Бостон" (6:3) на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что "Лавины" одержали третью победу в сезоне.

В составе победителей два очка (1+1) набрал нападающий Наиль Якупов, который был признан первой звездой встречи. Дубль оформил Свен Андригетто, также отличились Тайсон Жост, Мэтт Дюшен и Александр Керфут. У гостей забивали Тори Краг, Брэд Маршан и Тим Шаллер.

В составе "Медведей" впервые в этом сезоне на лед вышел голкипер Антон Худобин. Россиянин заменил Туукку Раска во время второго перерыва и отразил все 9 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Бостон" – 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)