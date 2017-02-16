Два очка Ткачака помогли "Калгари" обыграть "Филадельфию"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Калгари" одержал победу над "Филадельфией" – 3:1. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Флэймз" Мэттью Ткачак, который набрал 2 (1+1) очка.

Российский форвард "Флайерз" Роман Любимов провел на льду 7 минут и не отметился результативными действиями. Другой россиянин - Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности "-2", проведя на льду 21 минуту.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Филадельфия" - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Казинс - 5 (Рид), 1:30 - 0:1. Ткачак - 11 (Баклунд, Д. Хэмилтон), 4:28 - 1:1. Броди - 4 (Ткачак, Энгелланд), 32:45 - 2:1. Джиордано - 7 (п.в.), 59:21 - 3:1.

Вратари: Эллиотт - Нойвирт (58:58).

Штраф: 26 - 9.

Броски: 23 (8+5+10) - 34 (15+10+9).

Наши: - - Любимов (07:00/0/0), Проворов (21:28/2/-2).

16 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).