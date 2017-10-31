Два очка Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Лос-Анджелес"

"Сент-Луис" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блюз" одержали четвертую победу кряду, в то время как у "Кингз" прервалась трехматчевая победная серия.

В составе победителей два (1+1) очка набрал нападающий Владимир Тарасенко. Россиянин не мог поразить ворота соперников на протяжении пяти игр кряду. Он провел на льду 18 минут, нанес три броска по воротам и заработал показатель полезности "+2". На счету Тарасенко 14 (6+8) очков в 13 играх сезона.

Отметим, что этот матч стал 700-м в НХЛ для защитника "Кингз" Дрю Даути. Он отметился передачей и показателем "-3".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Лос-Анджелес" – 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Тарасенко наконец-то забил! Видео