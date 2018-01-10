Два очка Тарасенко и две передачи Барбашева не спасли "Сент-Луис" от поражения в матче с "Флоридой"

"Сент-Луис" на своем льду проиграл "Флориде" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это третье подряд поражение для "Блюз", а "Пантерз" удалось прервать серию из трех проигрышей.

Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился голом и голевой передачей, а его соотечественник и одноклубник Иван Барбашев сделал две голевые передачи. Теперь на счету у первого в этом сезоне 44 (19+25) очка, а у второго - 5 (1+4).

В составе гостей результативной передачей отметился Евгений Дадонов, у которого теперь 24 (7+17) очков в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Флорида" - 4:7 (2:2, 1:3, 1:2)

Голы: Штястны - 10 (Эдмундсон, БАРБАШЕВ), 0:48 - 1:0. Парэйко - 5 (ТАРАСЕНКО, Шенн), 8:05 - 2:0. Экблад - 7 (Яндл, Мальгин), 9:14 - 2:1. Барков - 14 (Юбердо, ДАДОНОВ), 16:57 - 2:2. ТАРАСЕНКО - 19 (БАРБАШЕВ, Штястны), 24:17 - 3:2. Врбата - 5 (Брикли, Трочек), 32:23 - 3:3. Юбердо - 16 (Барков), 35:55 - 3:4. Трочек - 16 (Матесон), 36:37 - 3:5. Сивиур - 6 (мен., Маккензи), 53:02 - 3:6. Томпсон - 3 (Соботка, Пьетранджело), 57:19 - 4:6. Трочек - 17 (п.в., Юбердо, Барков), 57:56 - 4:7.

Вратари: Аллен (Хаттон, 36:37, 57:31 - 57:56) - Раймер.

Штраф: 13 - 13.

Броски: 30 (7+9+14) - 36 (15+12+9).

Наши: Барбашев (11:40/0/1), Тарасенко (19:11/4/-2) - Дадонов (17:12/0/1).

10 января. Сент-Луис. Scottrade Center.

Тарасенко забросил "Флориде" с передачи Барбашева. Видео