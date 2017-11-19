Два очка Радулова помогли "Далласу" победить "Эдмонтон"

"Даллас" на своем льду обыграл "Эдмонтон" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Старз" прервали серию поражений из 3 игр подряд.

В составе победителей три (1+2) очка на свой счет записал Антуан Руссель. Форвард Александр Радулов набрал 2 (1+1) очка, проведя на льду 21 минуту и нанеся два броска по воротам. У "Ойлерз" тремя (1+2) очками отметился Коннор Макдэвид.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Эдмонтон" – 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)

Голы: Руссель - 2 (Бенн, Клингберг), 6:36 - 1:0. РАДУЛОВ - 7 (Руссель, Линделл), 8:57 - 2:0. Каджула - 2 (мен., Макдэвид), 16:54 - 2:1. Макдэвид - 10 (бол., Лучич, Клефбом), 17:46 - 2:2. Каджула - 3 (Нерс, Макдэвид), 20:42 - 2:3. Шор - 1 (Сегин), 27:57 - 3:3. Факса - 5 (Питлик, Олексяк), 38:39 - 4:3. Бенн - 11 (Руссель, РАДУЛОВ), 53:30 - 5:3. Спецца - 2 (бол., Бишоп), 58:12 - 6:3.

Вратари: Лехтонен (Бишоп, 20:42) - Тэлбот.

Штраф: 32 - 38.

Броски: 21 (10+6+5) - 30 (10+8+12).

Наши: Радулов (21:33/2/+2) - -.

18 ноября. Даллас. American Airlines Center.