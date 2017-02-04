Два очка Радулова не спасли "Монреаль" от поражения в игре с "Вашингтоном"

"Вашингтон" обыграл "Монреаль" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Джей Бигл, Андре Бураковски и Никлас Бэкстрем. У канадского клуба два очка (1+1) набрал российский нападающий Александр Радулов, голом отметился Макс Пачоретти. В турнирной таблице Восточной конференции "столичные" занимают первое место, "Монреаль" идет на четвертой строчке.

В составе "Вашингтона" российские игроки – защитник Дмитрий Орлов и форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Вашингтон" – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Бигл – 11 (Винник, Уилсон), 3:02 – 0:1. РАДУЛОВ – 13 (Дано, Пачоретти), 7:32 – 1:1. Бураковски – 11 (Коннолли, Эллер), 29:26 – 1:2. Бэкстрем – 15 (бол., Нисканен), 45:16 – 1:3. Пачоретти – 25 (РАДУЛОВ), 47:49 – 2:3.

Вратари: Прайс (58:32) – Холтби.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 22 (7+5+10) – 30 (12+12+6).

Наши: Емелин (21:44/0/0), Марков (20:48/2/0), Нестеров (14:55/1/0), Радулов (20:02/3/+2) – Кузнецов (14:25/1/-1), Овечкин (18:02/5/0), Орлов (20:23/0/0).