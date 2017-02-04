Два очка Радулова не спасли "Монреаль" от поражения в игре с "Вашингтоном"

"Вашингтон" обыграл "Монреаль" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Джей Бигл, Андре Бураковски и Никлас Бэкстрем. У канадского клуба два очка (1+1) набрал российский нападающий Александр Радулов, голом отметился Макс Пачоретти. В турнирной таблице Восточной конференции "столичные" занимают первое место, "Монреаль" идет на четвертой строчке.
В составе "Вашингтона" российские игроки – защитник Дмитрий Орлов и форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" – "Вашингтон" – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Бигл – 11 (Винник, Уилсон), 3:02 – 0:1. РАДУЛОВ – 13 (Дано, Пачоретти), 7:32 – 1:1. Бураковски – 11 (Коннолли, Эллер), 29:26 – 1:2. Бэкстрем – 15 (бол., Нисканен), 45:16 – 1:3. Пачоретти – 25 (РАДУЛОВ), 47:49 – 2:3.
Вратари: Прайс (58:32) – Холтби.
Штраф: 8 – 6.
Броски: 22 (7+5+10) – 30 (12+12+6).
Наши: Емелин (21:44/0/0), Марков (20:48/2/0), Нестеров (14:55/1/0), Радулов (20:02/3/+2) – Кузнецов (14:25/1/-1), Овечкин (18:02/5/0), Орлов (20:23/0/0).
Монте-Кристо(Мститель) .
Да, пожалуй, Радулов лучший. Хотя Холтби тоже провел классный матч. Третий - вратарь Монреаля Прайс. Овечкин провел не лучшую игру. Но мог пару раз забить. Даже попал в штангу. Еще в одном стопроцентном моменте выручил Прайс. Кузнецов был в тени. Чего не скажешь об Орлове. Косячил в обороне. Один раз отдал шайбу на пустом месте на своем пятачке. Как уже писал, на него какое-то помрачение временами находит. Ошибались и другие защитники столичных. Шмидт, Нисканен. Из-за ошибки Шмидта пропустили гол. В целом матч равный. При этом Монреаль выжал из себя почти все, а Вашингтон играл на расслабоне. Что интересно. у столичных сегодня забивали только игроки, у кого фамилии начинаются на букву "Б".
00:10
Kurt
Радулов конечно в огне, однозначно лучший игрок матча. Жаль его шикарную шайбу не засчитали. А так Вашингтон не показав и половины, довольно-таки спокойно победил.
23:56 4 февраля