Два очка Проворова не спасли "Флайерз" в игре с "Тампой", Кучеров забил гол

"Тампа-Бэй" нанесла поражение "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. В составе победившей команды голом отметился форвард Никита Кучеров. Его партнер по команде Никита Нестеров сделал результативный пас. Ворота "Лайтнинг" защищал Андрей Василевский, отразивший 29 бросков из 31. Защитник "Флайерз" Иван Проворов набрал 2 (1+1) очка. Забитый гол стал для него первым в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Филадельфия" – 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

Голы: Хедман - 4 (бол., Палат, Пойнт), 19:57 - 1:0. Уайз - 2 (Ванде Вельде, ПРОВОРОВ), 26:06 - 1:1. ПРОВОРОВ - 1 (Рид, Штрайт), 39:05 - 1:2. Киллорн - 8 (Куккук, НАМЕСТНИКОВ), 53:28 - 2:2. Кэллахэн - 2 (Пойнт, Джонсон), 53:40 - 3:2. КУЧЕРОВ - 10 (Филппула, Палат), 58:45 - 4:2.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Мэйсон (58:57 - 59:51).

Штраф: 8 - 14.

Броски: 29 (12+9+8) - 31 (2+22+7).

Наши: Кучеров (21:46/5/+1), Наместников (17:08/0/+1), Нестеров (14:48/2/0) – Проворов (20:31/2/+1).

Тампа. Amalie Arena.