Два очка Проворова не спасли "Филадельфию" от поражения в матче с "Оттавой"

"Филадельфия" на своем льду уступила "Оттаве" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Сенаторз" прервал четырехматчевую серию поражений.
Российский защитник "Флайерз" Иван Проворов отметился двумя голевыми передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Филадельфия" - "Оттава" - 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)
Голы: Конекны - 7 (Жиру, Проворов), 4:23 - 1:0. Шабо - 7 (Стоун, Ткачак), 5:51 - 1:1. Ворачек - 6 (Проворов, Лотон), 23:22 - 2:1. Гудас - 1 (Лотон, Линдблум), 26:00 - 3:1. Ткачак - 8 (Стоун, Уайт), 51:32 - 3:2. Ткачак - 9 (Шабо, Уайт), 53:26 - 3:3. Дюшен - 11, 57:01 - 3:4.
Вратари: Столарз (23:14 - 23:22, 58:51) - Маккенна.
Штраф: 11 - 5.
Броски: 37 (11+16+10) - 24 (6+9+9).
Наши: Проворов (23.11/2/-1) - -.
28 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.
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