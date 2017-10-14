Два очка Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси"

"Вашингтон" уверенно обыграл "Нью-Джерси" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" одержал третью победу в сезоне, обошел "Дьяволов" в турнирной таблице и на время возглавил Восточную конференцию.

В составе победителей дубль оформил Ти. Джей. Оши, по шайбе забросили Якуб Врана и Никлас Бэкстрем. Капитан команды Александр Овечкин в этой встрече набрал 2 (1+1) очка, россиянин забросил свою 9-ю шайбу в сезоне. Его одноклубник Евгений Кузнецов сделал две результативные передачи.

У хозяев льда отличились Тэйлор Холл и Кайл Палмиери.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" – "Вашингтон" – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)