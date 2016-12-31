08:46 | ХОККЕЙ — НХЛ

Два очка Марло помогли "Сан-Хосе" обыграть "Филадельфию"

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"Сан-Хосе" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Филадельфию" - 2:0. В составе финалистов Кубка Стэнли прошлого сезона 2 (1+1) очка набрал нападающий Патрик Марло.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Филадельфия" – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Марло – 10 (бол., Лабанк, Власик), 16:29 – 1:0. Браун – 2 (Павелски, Марло), 55:23 – 2:0.

Вратари: Делл – Мэйсон (Столарз, 20:00, 58:35).

Штраф: 4 – 6.

Броски: 34 (12+9+13) – 21 (7+7+7).

Наши: – – Проворов (24:00/3/-1)

31 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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