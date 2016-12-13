Два очка Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Аризону"

"Питтсбург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ всухую крупно победил "Аризону" - 7:0. Российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин набрал 2 (0+2) очка.
Действующий победитель Кубка Стэнли одержал шестую победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" - "Аризона" - 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)
Голы: Уилсон - 4 (Каллен), 8:40 - 1:0. Бонино - 4, 24:30 - 2:0. Дэйли - 3, 26:58 - 3:0. Раст - 7 (Мяяття), 28:30 - 4:0. Кросби - 21 (бол., МАЛКИН, Летанг), 35:13 - 5:0. Кессел - 10 (МАЛКИН, Хагелин), 41:20 - 6:0. Шульц - 4 (бол., Бонино, Шири), 52:26 - 7:0.
Вратари: Мюррей - Смит (Доминге, 28:30).
Штраф: 6 - 14.
Броски: 34 (15+15+4) - 32 (7+11+14).
Наши: Малкин (15:56/4/+2) - - .