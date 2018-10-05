Два очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон", команды забросили 13 шайб

"Питтсбург" в овертайме обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:6). В составе победителей голом и голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин.

У "Кэпиталз" одну из шайб забросил Александр Овечкин, которому ассистировал Евгений Кузнецов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Вашингтон" - 7:6 ОТ (2:3, 3:1, 1:2, 1:0)

Голы: Олексяк - 1 (Малкин, Кессел), 1:49 - 1:0. Врана - 1 (Бэкстрем, Оши), 3:30 - 1:1. Орпик - 1, 4:18 - 1:2. Гюнтцель - 1 (бол., Спронг, Шульц), 7:27 - 2:2. Овечкин - 2 (Дьос, Кузнецов), 8:00 - 2:3. Летанг - 1 (Кросби, Дюмулин), 20:30 - 3:3. Карлсон - 2 (Коннолли), 23:54 - 3:4. Гюнтцель - 2 (Шульц, Хернквист), 35:09 - 4:4. Брассар - 1 (Симон, Дюмулин), 36:58 - 5:4. Малкин - 1 (Летанг, Кросби), 42:45 - 6:4. Оши - 2, 53:01 - 6:5. Оши - 3 (Карлсон), 53:22 - 6:6. Летанг - 2 (бол., Малкин, Кессел), 61:20 - 7:6.

Вратари: Мюррей - Холтби.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 41 (5+23+11+2) - 36 (10+16+10+0).

Наши: Малкин (21.43/2/0) - Орлов (24.22/5/-2), Кузнецов (24.12/3/1), Овечкин (20.07/3/1).

5 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.