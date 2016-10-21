Два очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Сан-Хосе"

"Питтсбург" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Сан-Хосе" – 3:2. Отметим, что после двух периодов гости вели в счете 2:0.

Российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин набрал в этой встрече 2 (1+1) очка, забросив первую шайбу своей команды и поучаствовав в атаке, которая привела к решающему голу встречи. Россиянин был признан второй звездой встречи.

Отметим также, что именно эти команды встречались в финальной серии Кубка Стэнли прошлого сезона – тогда победу одержал "Питтсбург" (4-2).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Сан-Хосе" - 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

Наши: Малкин (22:05/3/+1) - -.