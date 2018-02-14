Два очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Оттаву"

"Питтсбург" переиграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Это вторая подряд победа "Пингвинз", в составе которого сегодня голом и голевой передачей отметился россиянин Евгений Малкин.
"Питтсбург" идет на 5-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а "Оттава" - на 15-м.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" - "Оттава" - 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)
Голы: Гюнтцель - 17 (бол., Шульц, МАЛКИН), 4:07 - 1:0. Брассар - 15 (Стоун, Боровицки), 24:18 - 1:1. Гюнтцель - 18 (Кессел, Летанг), 25:10 - 2:1. МАЛКИН - 31 (Хагелин, Шульц), 30:01 - 3:1. Астон-Ризе - 1 (Кросби, Шири), 31:22 - 4:1. Уайт - 2 (Маккормик, Пайэтт), 37:19 - 4:2. Летанг - 4 (Дюмулин, Кросби), 50:09 - 5:2. Дюшен - 14 (бол., Хоффман, Карлссон), 54:21 - 5:3. Астон-Ризе - 2 (п.в., Дюмулин, Кросби), 58:55 - 6:3.
Вратари: Мюррей - Кондон (Андерсон, 31:22, 57:41 - 58:55).
Штраф: 9 - 7.
Броски: 28 (4+7+17) - 33 (11+14+8).
Наши: Малкин (17:10/2/0) - -.
14 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Малкин забросил "Оттаве". Видео
Бней Иегуда
Я ещё раз приведу постулат, который выкладывал уже не раз.) Наличие титулов не гарантирует Величие, но является обязательным условием оного.) Грубо говоря, если ты тафгай, но имеешь перстень, то понятное дело, что Великим ты не являешься.))
12:19
Бней Иегуда
Весёлый, ты тоже занимаешься софизмом.) Пытаешься привязать отдельные факты и вывести из них истину.))
12:15
Vasek
Марио66, да нее, не может быть) Просто Мельник по итогам полуфинального 2017-го свел дебет с кредитом... и оказалось несмотря на финал прибылей нет (не точно). Обмен Дюшена вообще стал самоубийством. Притом пришлось ещё Турриса отдать, поскольку у Оттавы ужасный пул-проспектов (третий год в АХЛ мимо ПО), чужими расплачивались. Короче Оттава близка стать болотом и Эрику надо оттуда бежать. Оттава-Альфи добилась большего, чем Оттава-Эрика. Черед Оттавы-Х, где Х Далин или Задина. Для Мельника символичней Задина =)) Тот фарм Сенс, что выиграл Кубок Колдера в неплохих НХЛовцев вырос: играющие в основе Хоффман, Боровецки, Зак Смит, ещё Ленер, хи-хи Грыба оттуда и ещё чел. 7 поиграли в НХЛ, но не удержались), а теперь подпитка основы из фарма закончилась и тем самым закончилась Оттава. Глубина состава решает.
12:14
Бней Иегуда
Марио66 Ты пытаешься заниматься мутью, которая по научному называется софизм.)) Безусловно Брылин менее знаковая фигура в хоккее, чем Овечкин, ибо роль Брылина в команде второстепенна.) А вот Малкин и Дацюк будут покруче Сашули.)
12:13
Весёлый©
Смоук, кстати, насчет пустострелов. Знаешь, чем 5 очков Драйза отличаются от 5 очков МакЧикена? Одни в плей-офф, другие - в регулярке. ^_^
12:09
Весёлый©
Марио66 Так ни один из "великих" не играл с нонеймами. У Грецкого был Мессье, у Марио - Ягор, у Форсберга - Сакик. ___ И лишь Рэй Бурк всегда был один-одинёшенек. Бостонский хоккейный аутизм, панимаишь.
12:06
Марио66
Считается ли, что выиграв титул, играя в четвертом звене, это будет считаться приоритетом перед многоочковым игроком первого звена без титула или тождественно равным игроку его же команды, но так же из первого звена. *Элиаш=Брылин>Овечкин* - условие верно?
12:05
Весёлый©
Марио66 --------------Один в один про Михалыча. %) ___ Ох, как хорошо, двачую.
12:03
Бней Иегуда
Десятку титульников выбираю я, десятку безтитульников -вы.)) Любой вид.) Хоккей. Футбол, теннис, баскетбол...
11:44
Бней Иегуда
Кароч, кто назовёт мне десятку безтитульников, которая круче десятки титульников по любому виду спорта, готов пересмотреть свою шкалу ценностей.))
11:43
Марио66
Так ни один из "великих" не играл с нонеймами. У Грецкого был Мессье, у Марио - Ягор, у Форсберга - Сакик. Каждый из них и по отдельности выигрывал индивидуальные трофеи, играя в одной команде. Кто в Вашингтоне окромя Овечкина чего-то добился, чтобы считать, что это не Саня тащит Вашингтон во второй раунд?
11:40
Бней Иегуда
Макди - проспект, молодое дарование, с задатками топа... которые либо будут реализованны, либо нет... что покажет только его карьера.)
11:36
Бней Иегуда
На всякий случай, в доказательство того, что титулы - это критерий абсолютный, предлагаю любому желающему составить 2 десятки лучших по любому виду спорта.)) Первая десятка ----- лучшие хоккеисты в истории без титулов, и вторая ---- с титулами.) И сравнить какая десятка сильнее.... Пожалуйста, хоккей. футбол, теннис, на ваш выбор))
11:33
Марио66
Так Макди вчерашний юниор или топ? %)
11:32
Бней Иегуда
Не только по моей шкале, а и по шкале любого вменяемого человека, хоккеист, ничего не выигравший за карьеру - не может считаться Великим по определению. И стоять в одном ряду с людьми, выигравшими всё, что можно.) По МакДи - опять же повторю, говорить про вчерашнего юниора, что он пустострел - смешно и глупо.)) Человек играет от силы 2 сезона, вся карьера ещё впереди.) И, уверен, титулы тоже.)
11:26
Марио66
Если только с вялым шведом Макди может набирать очков больше, чем со здоровенным арийцем.)
11:22
Марио66
Бней Иегуда, да с драфтом-то понятно. Просто Макди свой талант по твоей шкале - "командныйтрофейестьзначиттоп" - даже близко реализовать не может. Такой же пустострел. Собственно как и "сильность команды" такой же условный показатель, как и талант на драфте.
11:20
Бней Иегуда
Я более чем уверен, что обменяй сейчас Овечкина на Макди, и Вашингтон будет одним из фаворитов Кубка. Это если пофантазировать на тему. А с Овечкиным ничего не светит.)
11:18
Марио66
Бней Иегуда, А Эдмонтон-то тогда какое днище? Они с Грецким 4 КС выиграли. %)
11:17
Бней Иегуда
Драфт это вообще фигня. Александра Дагл вспомни.) И талант ещё надо реализовать.)
11:15
Бней Иегуда
Каким днищем? С Бондрой в финале играли.))
11:13
Марио66
Бней Иегуда, до Михалыча Вашингтон был днищем похуже Эдмонтона. А Эдмонтон, будучи днищем, только за последние лет 6 как минимум четырежды выбирал самых талантливых проспектов очередного драфта - Холл, РНХ, Наилька, Макди. И вот прошло время - Михалыч стабильно во втором раунде сливается, а Макди даже до него не доезжает. Факт.
11:03
Марио66
Касательно Оттавы. Мне это почему-то наоборот видится как попытка усилиться и сохранить Карсончега, чего до сих пор не делает Сноу для Джонни Т. В середине сезона был выменян Дюшен, трейд которого, правда, так и не стрельнул, к чему, согласитесь, предпосылок никаких не было. Кто раньше выйдет в тираж - Фанеф или словацкое богемское стекло - это ещё большой вопрос. Да и сыпаться ради попытки получить Далина при живом и всё ещё шиииикарном Эрике, как-то глупо мне кажется. Тем более что только в прошлом году команда с теми же ресурсами рвала всех в плэй-офф, дойдя до финала Конфы.
10:57
Бней Иегуда
Неа.) Михалыч играет в упакованной команде, в одной из самых сильных по составу, которая способна выиграть и выигрывала регулярку.)) А регулярку за счёт одного человека не возьмёшь, нужна сильная команда.)
10:54
bezik
ого, на самом деле кроме местного дурачка появился и подражатель. Это печально
10:52
Марио66
Талант и задатки вырасти в большого мастера у него есть, а трофеи посчитаем ближе к концу карьеры.)) Тем более очевидно, что канадец будет ещё прогрессировать.) Тем не менее он уже выиграл Арт, Харт и Линдсэй, играя по сути в самой слабой команде Лиги, ни на что не претендующей, и более того, вытащив её во второй раунд плова, что уже само по себе свидетельствует об уровне--------------Один в один про Михалыча. %)
10:50
Бней Иегуда
К Сашуле отношусь нейтрально, никакой он мой не любимчик, и негатива к нему не испытываю.) Говорю как считаю, а считаю я его середняком, хоккеистом со средними возможностями и способностями.) И, увы, разубедить меня в этом ему не удастся. ибо карьера уже близка к закату.) Пожалуйста, пусть добьётся чего-нибудь и возможно я изменю своё мнение о нём, всё в его руках.))
10:50
Бней Иегуда
Про топа говорил опущенный мною тролль, который сделал на мой ник клон, будь внимательнее.))
10:46
Бней Иегуда
А где я говорил, что он топ?)) Я говорю, что у чела есть талант, а сумеет ли он его реализовать и стать настоящей звездой хоккея, покажет время.) О титулах в 21 год говорить рано, только самое начало карьеры.)
10:44
Марио66
Во-первых, здорово, что Питтсбург перестал проигрывать всяким днищам, а во-вторых, похоже в команде появился очередной новичок, который дотянет Питтсбург до финала КС, и поможет повесить медальки (=перстни) на шеи (=персты) Кросби с Малычем.
10:43