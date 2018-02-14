Два очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Оттаву"

"Питтсбург" переиграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Это вторая подряд победа "Пингвинз", в составе которого сегодня голом и голевой передачей отметился россиянин Евгений Малкин.

"Питтсбург" идет на 5-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а "Оттава" - на 15-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Оттава" - 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)

Голы: Гюнтцель - 17 (бол., Шульц, МАЛКИН), 4:07 - 1:0. Брассар - 15 (Стоун, Боровицки), 24:18 - 1:1. Гюнтцель - 18 (Кессел, Летанг), 25:10 - 2:1. МАЛКИН - 31 (Хагелин, Шульц), 30:01 - 3:1. Астон-Ризе - 1 (Кросби, Шири), 31:22 - 4:1. Уайт - 2 (Маккормик, Пайэтт), 37:19 - 4:2. Летанг - 4 (Дюмулин, Кросби), 50:09 - 5:2. Дюшен - 14 (бол., Хоффман, Карлссон), 54:21 - 5:3. Астон-Ризе - 2 (п.в., Дюмулин, Кросби), 58:55 - 6:3.

Вратари: Мюррей - Кондон (Андерсон, 31:22, 57:41 - 58:55).

Штраф: 9 - 7.

Броски: 28 (4+7+17) - 33 (11+14+8).

Наши: Малкин (17:10/2/0) - -.

14 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Малкин забросил "Оттаве". Видео ​