Два очка Малкина не спасли "Питтсбург" в игре с "Коламбусом", Бобровский сделал 27 сэйвов

"Коламбус" взял верх над "Питтсбургом" в четвертом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 5:4. Голкипер победившей команды Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 31. Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. "Блю Джэкетс" сократил отставание в серии – 1-3.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Четвертый матч
"Коламбус" – "Питтсбург" – 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)
Наши: – – Малкин (22:16/2/+2).
Счет в серии – 1-3 (1:3: 1:4, 4:5 ОТ)
Sправедливый
"Коламбус", конечно, с победой, но Бобровский что то опять много напускал... Кросби провалил матч, можете налетать. ))) ... Но не забудьте (чуть-чуть) упрекнуть Малкина в двух очередных секондассистах. Абсолютный лидер плей-офф, в т.ч. и по вторым передачам (5 из 6)! Молодец.
05:28
🚀 Русские нагнут весь ми
Я протестую! Статисты-кросбоненавистники лишили Сида двух верных голов в ворота Флери (наслаждаемся голами 1, 4 жакетов; для любителей типа Чмоки посмотреть подъезжающую спину центра после гола - также must see goal №2). Исправьте стату, добавьте Кросби 2 заслуженных гола!
05:26