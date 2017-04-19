Два очка Малкина не спасли "Питтсбург" в игре с "Коламбусом", Бобровский сделал 27 сэйвов

"Коламбус" взял верх над "Питтсбургом" в четвертом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 5:4. Голкипер победившей команды Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 31. Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. "Блю Джэкетс" сократил отставание в серии – 1-3.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

"Коламбус" – "Питтсбург" – 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)

Наши: – – Малкин (22:16/2/+2).

Счет в серии – 1-3 (1:3: 1:4, 4:5 ОТ)