05:10 | ХОККЕЙ — НХЛ

Два очка Малкина не спасли "Питтсбург" в игре с "Коламбусом", Бобровский сделал 27 сэйвов

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"Коламбус" взял верх над "Питтсбургом" в четвертом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 5:4. Голкипер победившей команды Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 31. Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. "Блю Джэкетс" сократил отставание в серии – 1-3.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

"Коламбус" – "Питтсбург" – 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)

Наши: – – Малкин (22:16/2/+2).

Счет в серии – 1-3 (1:3: 1:4, 4:5 ОТ)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Sправедливый

"Коламбус", конечно, с победой, но Бобровский что то опять много напускал... Кросби провалил матч, можете налетать. ))) ... Но не забудьте (чуть-чуть) упрекнуть Малкина в двух очередных секондассистах. Абсолютный лидер плей-офф, в т.ч. и по вторым передачам (5 из 6)! Молодец.

05:28

🚀 Русские нагнут весь ми

Я протестую! Статисты-кросбоненавистники лишили Сида двух верных голов в ворота Флери (наслаждаемся голами 1, 4 жакетов; для любителей типа Чмоки посмотреть подъезжающую спину центра после гола - также must see goal №2). Исправьте стату, добавьте Кросби 2 заслуженных гола!

05:26

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