Два очка Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Коламбус" Панарина

"Вашингтон" на своем льду переиграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Это пятое подряд поражение "Блю Джекетс".

В составе хозяев 2 (1+1) очка набрал российский нападающий Евгений Кузнецов, а за гостей шайбу забросил его соотечественник Артемий Панарин. Кроме того, первый был признан первой звездой матч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Коламбус" - 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Голы: Карлсон - 9 (КУЗНЕЦОВ, Врана), 5:09 - 1:0. Дюбуа - 11, 6:28 - 1:1. КУЗНЕЦОВ - 15 (Эллер, Нисканен), 19:58 - 2:1. ПАНАРИН - 14 (Джонс), 20:27 - 2:2. Бигл - 6 (Стивенсон, Смит-Пелли), 24:38 - 3:2. Эллер - 11 (бол., Оши), 26:06 - 4:2.

Вратари: Холтби - БОБРОВСКИЙ (57:32 - 58:21, 58:32 - 59:06).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 17 (6+5+6) - 37 (9+13+15).

Наши: Кузнецов (20:16/4/1), Овечкин (20:39/0/-1), Орлов (22:44/2/1) - Панарин (22:25/1/1).

10 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

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