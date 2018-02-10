Два очка Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Коламбус" Панарина

"Вашингтон" на своем льду переиграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Это пятое подряд поражение "Блю Джекетс".
В составе хозяев 2 (1+1) очка набрал российский нападающий Евгений Кузнецов, а за гостей шайбу забросил его соотечественник Артемий Панарин. Кроме того, первый был признан первой звездой матч.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Коламбус" - 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Голы: Карлсон - 9 (КУЗНЕЦОВ, Врана), 5:09 - 1:0. Дюбуа - 11, 6:28 - 1:1. КУЗНЕЦОВ - 15 (Эллер, Нисканен), 19:58 - 2:1. ПАНАРИН - 14 (Джонс), 20:27 - 2:2. Бигл - 6 (Стивенсон, Смит-Пелли), 24:38 - 3:2. Эллер - 11 (бол., Оши), 26:06 - 4:2.
Вратари: Холтби - БОБРОВСКИЙ (57:32 - 58:21, 58:32 - 59:06).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 17 (6+5+6) - 37 (9+13+15).
Наши: Кузнецов (20:16/4/1), Овечкин (20:39/0/-1), Орлов (22:44/2/1) - Панарин (22:25/1/1).
10 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
Панарин забросил 14-ю шайбу в сезоне. Видео //
Кузнецов забросил 15-ю шайбу в сезоне. Видео //
Карлсон забил с крутой передачи Кузнецова. Видео
ростовский свин
колакмбус развалился просто ..
10:01
igogohruhru
Клоунубус - дно.
10:00
fifa_guru
было 12 бросков 4 гола. кошмарная стата для бобра
09:52
Bossonn
Пустострел это ты
09:28
Бней Йегуда
Пустострел не может забить даже в выставочных матчах?)) Можно еще успеть к Ковальчуку на Олимпиаду, собрату по разуму))
09:22
Электросталец
скучает Саша по олимпиаде, да еще думает, а будет ли Пекин-2022...
09:11
shurikfromkaragay
Вот пиджаки и вылетели из кубковой восьмерки. и скорее всего вряд ли в нее попадут.
08:59
spetrov
17 бросков за игру в сторону Columbus'а? Мдааа. :)
08:33
Mon65
Да, ждем от Сани 600-ю в этом сезоне. Хорошо, что при не совсем хорошей игре выиграли матч у прямого конкурента за место в плофе.
07:55
redgy
Пусть отдохнет Санек до марта и десяточку еще выбьет, надо)
07:43
Монте-Кристо (Мститель) .
В защиту Овечкина. Возможно, что он играл с травмой. В предыдущем матче с тем же Колабусом три дня назад Саню по кисти со всей силы клюшкой рубанули. Овечкин сразу же скривился от боли, сбросил перчатку. И поехал на скамейку запасных. Там продолжал рассматривать кисть, ругаться и кривиться от боли. Его несколько раз в эти минуты показывали. Как и момент удара. А рубщика даже не удалили. Это о качестве судейства в НХЛ. Ошибок тоже с избытком.
07:10
Монте-Кристо (Мститель) .
Нудный, скучный матч. Можно было не смотреть. Тем более, что Овечкин ежегодно с начала февраля впадает в спячку, которая длится до середины марта. 1-2 февраля проводит последний яркий матч и на 10-11 игр уходит в тень. Более инертного, чем сегодня, я Овечкина в этом сезоне не видел. Он совсем не хотел играть. Отбывал номер. Даже по воротам не бросал. Кузнецов сильно провел первый период, а потом сдал. Вообще, начиная с середины второго периода пошла скучная игра на удержание счета. Вашингтон перестал стараться. А гости вообще были никакими. Оба гола случайные. Больше по сути ничего и не создали опасного. Хотя бросали много по воротам Вашингтона. Хозяева бросали мало, но голевых моментов создали гораздо больше. Коламбус никакой. Бобровский тоже играет с ошибками. Хотя порой совершает суперсейвы.
07:05