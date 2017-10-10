Два очка Куликова и хет-трик Элерса помогли "Виннипегу" победить "Эдмонтон"

"Виннипег" уверенно обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей хет-трик на свой счет записал нападающий Николай Элерс. Два (1+1) очка на свой счет записал российский защитник Дмитрий Куликов, один гол на счету Марка Шайфли. В составе "Эдмонтона" по шайбе забросили Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Куликов провел на льду 16 минут, за которые нанес один бросок, провел один силовой прием и один раз заблокировал бросок соперника. Нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев за 11 минут один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Виннипег" – 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Голы: Шайфли - 3 (КУЛИКОВ), 8:56 - 0:1. КУЛИКОВ - 1 (Элерс, Уилер), 16:27 - 0:2. Драйзайтль - 1 (Макдэвид, Марун), 32:53 - 1:2. Ньюджент-Хопкинс - 2 (Нерс), 33:33 - 2:2. Элерс - 1 (Трауба, Хеллебайк), 36:48 - 2:3. Элерс - 2 (Уилер, Шайфли), 37:57 - 2:4. Элерс - 3 (бол., Шайфли, Уилер), 58:46 - 2:5.

Вратари: Тэлбот - Хеллебайк.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 39 (20+7+12) - 43 (11+19+13).

Наши: Слепышев (11:22/1/+1) - Куликов (16:27/1/+1).

10 октября. Эдмонтон. Rogers Place.