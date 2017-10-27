Два очка Кучерова, провальный бой Сергачева и проснувшийся Радулов

Сегодня в НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметился голом и передачей в матче против "Детройта". В голе Стивена Стэмкоса принял участие и защитник Михаил Сергачев.
Также в этой игре Сергачев провел неудачный бой с Энтони Манта.
oops pic.twitter.com/LJ6QSCmiCb– steph (@myregularface) 27 октября 2017 г.
Форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич оформил дубль в матче против "Аризоны" (5:2).
Двумя заброшенными шайбами отметился нападающий "Флориды" Евгений Дадонов во встрече с "Анахаймом" (8:3).
Защитник "Филадельфии" Иван Проворов набрал 2 (1+1) очка в игре с "Оттавой" (4:5).
Нападающий "Далласа" Александр Радулов записал на свой счет 3 (1+2) очка в матче с "Эдмонтоном".
Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в этом сезоне.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Александр Радулов
- Вашингтон Кэпиталз
- Детройт Ред Уингз
- Филадельфия Флайерз
- Нью-Йорк Рейнджерс
- НХЛ
- Даллас Старз
- Флорида Пантерз
- Стивен Стэмкос
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Евгений Дадонов
- Никита Кучеров
- Павел Бучневич
- Михаил Сергачев
- Иван Проворов
- Энтони Манта