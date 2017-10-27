Два очка Кучерова, провальный бой Сергачева и проснувшийся Радулов

Сегодня в НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметился голом и передачей в матче против "Детройта". В голе Стивена Стэмкоса принял участие и защитник Михаил Сергачев.

Также в этой игре Сергачев провел неудачный бой с Энтони Манта.

Форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич оформил дубль в матче против "Аризоны" (5:2).

Двумя заброшенными шайбами отметился нападающий "Флориды" Евгений Дадонов во встрече с "Анахаймом" (8:3).

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов набрал 2 (1+1) очка в игре с "Оттавой" (4:5).

Нападающий "Далласа" Александр Радулов записал на свой счет 3 (1+2) очка в матче с "Эдмонтоном".

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в этом сезоне.