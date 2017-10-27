Два очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Детройтом"

"Тампа-Бэй" на своем льду обыграла "Детройт" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Молний" эта победа стала четвертой кряду, в то время как "Ред Уингз" не знают побед уже 6 игр подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Брэйден Пойнт. Голевой передачей отметился защитник Михаил Сергачев. Также на счету 19-летнего хоккеиста неудачная драка против Энтони Манта – соперник с трех ударов уложил Сергачева. У гостей дубль на счету Франса Нильсена.

Голкипер "Молний" Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам, нападающий Владислав Наместников очков не набрал.

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"Тампа-Бэй" – "Детройт" – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Кучеров забросил 12-ю шайбу в сезоне. Видео //

Кучеров повторил рекорд Сан-Луи за "Тампу" //

Первый бой Сергачева в НХЛ - неудачный. Видео //

Крутой гол Стэмкоса с передач Кучерова и Сергачева. Видео