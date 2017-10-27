Два очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Детройтом"

"Тампа-Бэй" на своем льду обыграла "Детройт" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Молний" эта победа стала четвертой кряду, в то время как "Ред Уингз" не знают побед уже 6 игр подряд.
В составе победителей по шайбе забросили Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Брэйден Пойнт. Голевой передачей отметился защитник Михаил Сергачев. Также на счету 19-летнего хоккеиста неудачная драка против Энтони Манта – соперник с трех ударов уложил Сергачева. У гостей дубль на счету Франса Нильсена.
Голкипер "Молний" Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам, нападающий Владислав Наместников очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" – "Детройт" – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Кучеров забросил 12-ю шайбу в сезоне. Видео //
Кучеров повторил рекорд Сан-Луи за "Тампу" //
Первый бой Сергачева в НХЛ - неудачный. Видео //
Крутой гол Стэмкоса с передач Кучерова и Сергачева. Видео
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Детройт Ред Уингз
- НХЛ
- Стивен Стэмкос
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
- Франс Нильсен
- Брэйден Пойнт