05:45 | ХОККЕЙ — НХЛ

Два очка Кучерова помогли "Тампе" взять верх над "Каролиной", Василевский сделал 29 сэйвов

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"Тампа-Бэй" переиграла "Каролину" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Первой звездой встречи признан форвард "Лайтнинг" Джонатан Друэн, ставший автором победного гола. Вторая звезда – голкипер хозяев Андрей Василевский, отразивший 26 бросков из 27. Третьей звездой стал российский нападающий победившей команды Никита Кучеров, отметившийся двумя результативными передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Каролина" – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Наши: Кучеров (17:47/4/-1), Наместников (13:01/4/+1) – -

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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