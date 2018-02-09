06:13 | Хоккей — НХЛ

Два очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Ванкувер"

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"Тампа-Бэй" на своем льду обыграла "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Голом и голевой передачей отметился российский нападающий хозяев Никита Кучеров, который был признан второй звездой встречи.

Также по результативной передаче сделали Владислав Наместников и Михаил Сергачев. Ворот "Тампы" защищал россиянин Андрей Василевский, сделавший 27 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Ванкувер" - 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Голы: КУЧЕРОВ - 28 (Киллорн, Хедман), 14:36 - 1:0. Гурд - 20 (бол., Джонсон, СЕРГАЧЕВ), 21:38 - 2:0. Эрне - 1 (Шустр, НАМЕСТНИКОВ), 33:40 - 3:0. Стэмкос - 20 (Джонсон, Гурд), 37:14 - 4:0. Бозер - 26 (бол., Эдлер, Х. Седин), 46:28 - 4:1. Берчи - 12 (Хорват, Эдлер), 50:55 - 4:2. Хедман - 8 (бол., Стэмкос, КУЧЕРОВ), 56:21 - 5:2.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Нильссон.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (11+17+8) - 29 (10+9+10).

Наши: Кучеров (18:32/7/0), Наместников (12:10/1/1), Сергачев (16:03/0/0) - -.

9 февраля. Тампа. Amalie Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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fireman32

.BattleFish...Не подгоняй,ему сложно)).Он уже ошибся,на целый месяц))), с определением начала момента спада Тампы,теперь нельзя ошибиться - начало подъема это или случайный всплеск)

10:50

.BattleFish.

gibson Ну все, Рабинер наконец с Кучеровым закончил? Слава богу! Теперь можно и в хоккей сыграть. Ждите от Никиты завтра парочку голов в ворота Ванкувера:-) 07:00 8 ФЕВРАЛЯ---------------а блин рано я стал ругать Гибсона) но все равно, ему будет полезно!)

10:25

.BattleFish.

Ждем комментарии Мэла Гибсона по поводу отвратительной игры Кучерова... вот только че то нет его, а раньше первый истерил на форуме после неудачных игр Тампы!)

10:18

fireman32

Ну слава Богу,наконец то прорвало.

10:08

Vasek

бег за стариком Арт Россом будет эпичный

09:50

spetrov

Наконец-то Никита забил. Сглазил, сглазил его И. Рабинер. :)

07:48

icezellion

fifa_guru, +1. Рабинер уехал - Куч снова сосредоточен на хоккее.

07:31

Долго наблюдал за идиотами на эт

Про сухарь согласен. Тем более этим канукам

07:29

kargot

Тампа в 3м периоде успокоилась, доигрывала, и в результате Вася без сухаря. Куч снова в поряде - был лучшим по игре

07:09

redgy

Одно жаль.. Что нашелся идиот опять, который при выйгранном матче схлопотал ненужное удаление 2+2 и обломал Васе 8-й сухарь

06:24

fifa_guru

Куч, Намес, Сергач, Хедман, Стэмкос. все в очках. отъезд Игоря поспособствовал

06:21

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