Два очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Ванкувер"

"Тампа-Бэй" на своем льду обыграла "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Голом и голевой передачей отметился российский нападающий хозяев Никита Кучеров, который был признан второй звездой встречи.
Также по результативной передаче сделали Владислав Наместников и Михаил Сергачев. Ворот "Тампы" защищал россиянин Андрей Василевский, сделавший 27 сэйвов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Ванкувер" - 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Голы: КУЧЕРОВ - 28 (Киллорн, Хедман), 14:36 - 1:0. Гурд - 20 (бол., Джонсон, СЕРГАЧЕВ), 21:38 - 2:0. Эрне - 1 (Шустр, НАМЕСТНИКОВ), 33:40 - 3:0. Стэмкос - 20 (Джонсон, Гурд), 37:14 - 4:0. Бозер - 26 (бол., Эдлер, Х. Седин), 46:28 - 4:1. Берчи - 12 (Хорват, Эдлер), 50:55 - 4:2. Хедман - 8 (бол., Стэмкос, КУЧЕРОВ), 56:21 - 5:2.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Нильссон.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 36 (11+17+8) - 29 (10+9+10).
Наши: Кучеров (18:32/7/0), Наместников (12:10/1/1), Сергачев (16:03/0/0) - -.
9 февраля. Тампа. Amalie Arena.
Дополнительная информация
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- НХЛ
- Ванкувер Кэнакс
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
fireman32
.BattleFish...Не подгоняй,ему сложно)).Он уже ошибся,на целый месяц))), с определением начала момента спада Тампы,теперь нельзя ошибиться - начало подъема это или случайный всплеск)
10:50
.BattleFish.
gibson Ну все, Рабинер наконец с Кучеровым закончил? Слава богу! Теперь можно и в хоккей сыграть. Ждите от Никиты завтра парочку голов в ворота Ванкувера:-) 07:00 8 ФЕВРАЛЯ---------------а блин рано я стал ругать Гибсона) но все равно, ему будет полезно!)
10:25
.BattleFish.
Ждем комментарии Мэла Гибсона по поводу отвратительной игры Кучерова... вот только че то нет его, а раньше первый истерил на форуме после неудачных игр Тампы!)
10:18
fireman32
Ну слава Богу,наконец то прорвало.
10:08
Vasek
бег за стариком Арт Россом будет эпичный
09:50
spetrov
Наконец-то Никита забил. Сглазил, сглазил его И. Рабинер. :)
07:48
icezellion
fifa_guru, +1. Рабинер уехал - Куч снова сосредоточен на хоккее.
07:31
Долго наблюдал за идиотами на эт
Про сухарь согласен. Тем более этим канукам
07:29
kargot
Тампа в 3м периоде успокоилась, доигрывала, и в результате Вася без сухаря. Куч снова в поряде - был лучшим по игре
07:09
redgy
Одно жаль.. Что нашелся идиот опять, который при выйгранном матче схлопотал ненужное удаление 2+2 и обломал Васе 8-й сухарь
06:24
fifa_guru
Куч, Намес, Сергач, Хедман, Стэмкос. все в очках. отъезд Игоря поспособствовал
06:21