Два очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Ванкувер"

"Тампа-Бэй" на своем льду обыграла "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Голом и голевой передачей отметился российский нападающий хозяев Никита Кучеров, который был признан второй звездой встречи.

Также по результативной передаче сделали Владислав Наместников и Михаил Сергачев. Ворот "Тампы" защищал россиянин Андрей Василевский, сделавший 27 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Ванкувер" - 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Голы: КУЧЕРОВ - 28 (Киллорн, Хедман), 14:36 - 1:0. Гурд - 20 (бол., Джонсон, СЕРГАЧЕВ), 21:38 - 2:0. Эрне - 1 (Шустр, НАМЕСТНИКОВ), 33:40 - 3:0. Стэмкос - 20 (Джонсон, Гурд), 37:14 - 4:0. Бозер - 26 (бол., Эдлер, Х. Седин), 46:28 - 4:1. Берчи - 12 (Хорват, Эдлер), 50:55 - 4:2. Хедман - 8 (бол., Стэмкос, КУЧЕРОВ), 56:21 - 5:2.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Нильссон.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (11+17+8) - 29 (10+9+10).

Наши: Кучеров (18:32/7/0), Наместников (12:10/1/1), Сергачев (16:03/0/0) - -.

9 февраля. Тампа. Amalie Arena.