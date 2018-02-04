Два очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Ванкувер"

"Тампа-Бэй" обыграла "Ванкувер" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Молнии" одержали вторую победу кряду, у "Кэнакс" прервалась двухматчевая победная серия.

В составе победителей по шайбе забросили Крис Куниц, Виктор Хедман, Янни Гурд и Кори Конахер. Форвард Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, защитник Михаил Сергачев сделал один голевой пас. Голкипер Андрей Василевский одержал свою 31-ю победу в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Тампа-Бэй" – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Голы: Куниц - 8 (Строльман, КУЧЕРОВ), 1:26 - 0:1. Хедман - 7 (Стэмкос, КУЧЕРОВ), 5:52 - 0:2. Гурд - 18 (СЕРГАЧЕВ, Пека), 35:47 - 0:3. Ванек - 15 (Стэчер, Бозер), 50:00 - 1:3. Бозер - 25 (Саттер), 54:30 - 2:3. Конахер - 6 (буллит), 56:36 - 2:4.

Вратари: Маркстрем (59:40) - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 33 (10+6+17) - 28 (12+7+9).

Наши: - - Кучеров (18:39/3/+1), Наместников (16:40/0/-1), Сергачев (12:33/2/0).

4 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.