Два очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Коламбус"

"Тампа-Бэй" в серии буллитов победила "Коламбус" (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер "Молний" Андрей Василевский одержал 11-ю победу в этом сезоне. В игре с "Блю Джэкетс" он отразил 30 бросков по своим воротам.

Нападающий Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности "-1", проведя на льду 23 минуты. У Владислава Наместникова одна голевая передача. Защитник Михаил Сергачев отыграл всего 13 минут, за которые набрал 1 (0+1) очко и нанес два броска по воротам.

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин очков не набрал, проведя на льду 21 минуту и нанеся четыре броска. Голкипер Сергей Бобровский отразил 32 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Коламбус" – 5:4 Б (2:2, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)