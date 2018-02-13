Два очка Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче с "Торонто"

"Торонто" на своем льду обыграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Это четвертая подряд победа "Мэйпл Ливз".

В составе гостей голом и голевой передачей отметился Никита Кучеров. Теперь на его счету в этом сезоне 71 (30+41) очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Тампа-Бэй" - 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Голы: Нюландер - 13 (Мэттьюс, Гардинер), 11:55 - 1:0. Нюландер - 14 (Мэттьюс, Марнер), 23:08 - 2:0. Гардинер - 4 (Нюландер, Мэттьюс), 31:36 - 3:0. Киллорн - 10 (Пойнт, КУЧЕРОВ), 35:59 - 3:1. КУЧЕРОВ - 30 (Киллорн), 40:58 - 3:2. Гурд - 21 (Коберн, Стэмкос), 41:18 - 3:3. ван Римсдайк - 23 (Бозак), 44:37 - 4:3.

Вратари: Андерсен - ВАСИЛЕВСКИЙ (58:13).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 23 (9+8+6) - 34 (9+14+11).

Наши: Зайцев (25:16/0/1) - Кучеров (22:41/4/1), Наместников (14:45/2/-1), Сергачев (15:58/2/-1).

13 февраля. Торонто. Air Canada Centre.

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