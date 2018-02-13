Два очка Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче с "Торонто"

"Торонто" на своем льду обыграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Это четвертая подряд победа "Мэйпл Ливз".
В составе гостей голом и голевой передачей отметился Никита Кучеров. Теперь на его счету в этом сезоне 71 (30+41) очко.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Тампа-Бэй" - 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Голы: Нюландер - 13 (Мэттьюс, Гардинер), 11:55 - 1:0. Нюландер - 14 (Мэттьюс, Марнер), 23:08 - 2:0. Гардинер - 4 (Нюландер, Мэттьюс), 31:36 - 3:0. Киллорн - 10 (Пойнт, КУЧЕРОВ), 35:59 - 3:1. КУЧЕРОВ - 30 (Киллорн), 40:58 - 3:2. Гурд - 21 (Коберн, Стэмкос), 41:18 - 3:3. ван Римсдайк - 23 (Бозак), 44:37 - 4:3.
Вратари: Андерсен - ВАСИЛЕВСКИЙ (58:13).
Штраф: 4 - 2.
Броски: 23 (9+8+6) - 34 (9+14+11).
Наши: Зайцев (25:16/0/1) - Кучеров (22:41/4/1), Наместников (14:45/2/-1), Сергачев (15:58/2/-1).
13 февраля. Торонто. Air Canada Centre.
ростовский свин
maxcds..невнимательно прочитал..сорри...
12:06
Весёлый©
Vasek Обменять Сергачева с довесками на Макдону и сезон спасён! ___ Обменять Сошникова с большими довесками на Макдону, и всё будет хорошо.
11:49
bezik
Да у Тампы уже 2 «Емелиных» - Коберн и Жирарди. На кой им 3? Им бы нормального универсала - из доступных Макдона такой, возможно Д.Джонсон, но не уверен.
11:45
maxcds
ростовский свин, ты не совсем понял о чем речь и кто предложил трейдануть мишу лаптя)) я то как раз против. с начала сезона пишу, что легкая Тампа. прижмут её к бортам и фсё. Уасса конечно топарь #1 на годы вперёд, но и он не поможет с такой игрой в защите.
11:41
Упёртый русский
Тампе надо брать не распиаренного Макдону, а Емелина (если уж Куликова не оттдают), у которого кончается контракт в обмен на Кунитца или Кэллахена, и всё будет ОК. Русская шестерка закатает в лед Бэбкока с Шэнахеном и К!
11:40
Весёлый©
В "Торонто" верю, в "Тампу" нет. Русский фактор и Дон Черри - вот мои аргументы.
11:31
ростовский свин
maxcds....вот и я о том же. сезон таким обменом не спасти. а будущего можно лишиться)............а тампа что то спасает? они уверенно в плове и туда заходят одними из главных фаворитов -претендентов,помнится еще 2 месяца назад тампу короновали, честно тампа созрела для кубка -подбор звеньев в атаке отличный ,вратарь тоже. а вот защита требует усиления,об этом писали еще с ноября...Если они еще возмут время на развитие ,то имхо могут и перезреть...
11:02
maxcds
Vasek ...Они на шеи Тампы до конца сезона./// вот и я о том же. сезон таким обменом не спасти. а будущего можно лишиться)
10:52
Vasek
ViTTyler, любая сделка риск и ничего не гарантирует. Но сейчас Сергачев зеленый новичок, а Макдона всё ещё один из лучших дефов мира (если смотреть универсалов, а не полузащитников типа Карлссончега). Макдона уже играл в финале КС, на ОИ в Сочи и Кубке Мира. Притом везде играл в первой паре против лучших атакующих сил соперника. К тому же играл в паре с Джирарди, который (совпадение?) игрок Тампы. Игроки уровня Макдоны редко доступны для обмена. Собссно со времен эпичного обмена ПиКеюшка-Уэбер такие топы не меняли клубы. С Макдоной шансов взять Чашку больше, чем с Сергачевым, а кроме Сергачева у Тампы нет равнозначного топ-проспекта в защите для сильного предложения. Другим клубом-претендентом на Макдону называют Торонто т.е. Тампе придется не только переплачивать, но ещё и перекрывать предложение прямого конкурента.
10:46
Vasek
maxcds, ! /// погодь, миша, конечно, днарь в защите. Но "твоих" джирарди и коберна куда? ------------ а кто их возьмёт? Они на шеи Тампы до конца сезона.
10:39
ViTTyler
Vasek ==== Обменять Сергачева с довесками на Макдону и сезон спасён! ============================= Хороший вброс ))). Ясен пень, Айзерман ни в жисть за-ради одного сезона такой ценный актив так дешево не сплавит. Несмотря на возраст и мизерный айстайм, Сергачев уверенно идет в топ-30 бомбардиров-защитников, в дальнейшем еще явно прибавит в надежности. И, что не менее ценно, до серьезного контракта ему еще далеко. Я не утверждаю, что Тампа будет держаться за Сергачева руками и ногами, но даже в межсезонье его можно будет обменять с гораздо большей выгодой, чем сейчас. А приход Макдоны совсем не гарантирует Тампе КС, ИМХО.
10:18
ростовский свин
Долго наблюдал за идиотами на эт...а вот нет, тампе уже некуда рости -кубок надо брать сегодня или завтра - команда уже 4 года ходит в контендерах, лето 2019и 20 будет жарким -контракты кучерова и пойнта,наместникова,строльмана и еще ряда игроков; конечно можно еще 4 года строить чемпионскую команду =но к тому времени ждать когда сергачев заменит строльмана в основе,но пройдет пик куч,хэдман и еще ряд хокков.и тампа превратится в вашингтон - вечный претендент.думаю изя это понимает.
10:07
bezik
Vasek, я ж вчера писал, что НЙР по слухам согласны на Сергачева, 1 раунд и проспекта за Макдону. Если вместо проспекта сплавить Шустра условного, будет очень хорошо, причем обеим командам. Сергачев - Шеи - мощная топ-пара на года вполне могла бы быть.
10:00
Долго наблюдал за идиотами на эт
Прямо на данный момент конечно Макдона сильнее Сергачёва, но через год-два то всё поменяется, не надо уподобляться тупому монреальскому менеджменту.
09:51
maxcds
Vasek Обменять Сергачева с довесками на Макдону и сезон спасён! /// погодь, миша, конечно, днарь в защите. Но "твоих" джирарди и коберна куда?
09:44
Vasek
Обменять Сергачева с довесками на Макдону и сезон спасён!
09:29
kargot
Шустра (Коберна) - на мороз, и выменивать надежного заща
09:14
maxcds
Ну не знаю... Дыра в защите у Тампы такая, что даже первый раунд будет потолок. Ку-купер не шевелится смотрю.
08:39
gibson
Женек10, Наместников играл в третьем звене и выполнял определенную роль. Несколько раз отлично отрабатывал в обороне.
08:16
Женек10
gibson, Наместников не защитник все таки, чтобы характеризовать его игру как "не ошибся". Без очков да и минус 1.
07:41
Easycure
да, веселая игра. защита правда и там и там была никакая. и Вася был дном.
07:01
Весёлый©
gibson ___ Андерсен - единоличный лидер (около 100 +) по броскам в его створ, что нам как бы и о уровне защиты "Торонто" говорит, но хайпав вокруг него меньше, чем у остальных. Лифс тоже нужен защитник в Юрьев День, не только "Тампе".
06:54
Долго наблюдал за идиотами на эт
А Марнер? Со следующего сезона должны всех рвать, ну эти трое точео, за регулярку должны 250 очей набирать. И ждёт их слава как Киселя, Малкина и Кробзи.
06:41
gibson
Но Мэттьюс и Нюландер это звери конечно. У Нюландера кстати кистевой не многим хуже чем у Мэттьюса, как из пращи шайба летит.
06:24
gibson
Очень крутой матч. Торонто где-то повезло. Тампа точно заслуживала как минимум одно очко. Я считаю, что это вообще была лучшая игра Тампы в 2018. По скоростях, движению и самоотдаче. Перебросали Торонто, были лучше в силовой борьбе, создали больше моментов (даже на вбрасывания были лучше, что с "молниями" бывает крайне редко). Всю игру провели ровно. Даже при счете 0:3 не было ощущения, что это какая-то катастрофа и Тампу сейчас разгромят. К сожалению, провалился Василевский, вчистую проиграл дуэль Андерсену. Третий и четвертый голы были ужасны для голкипера такого уровня. А вот оппонент выручал. Нейтрализовал выход один на один, еще раз несколько раз спас. Джонсон так же матч провалил. Не забил ничего из того, что у него было, 3-4 явных голевых моментов. Форвард обязан хотя бы один момент реализовывать из 4-х и получил -3, к тому же. Кучеров играл отлично. В своем стиле. Забил, создал массу моментов своим партнерам. Вопросов к нему нет. Сергачев и Наместников тоже заслужили положительную оценку. Не ошибались. В общем, Тампа выглядела очень сильно. Поводов для уныния нет. P.S. Шустр по итогам это матча наиграл на запаса. В следующей игре ждите вместо него Дотчина.
06:00
kargot
Приятный глазу матч выдали, жаль Вася не потащил 3,4 шайбы, да и напам Тампы не везло - Пойнт, Куч, Стамкос в штанги попадали. Было б здорово в плове их противостояние увидеть
05:59