Два очка Кросби помогли "Питтсбургу" победить "Айлендерс"

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил "Айлендерс" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Крис Летанг. Также на его счету результативная передача. Его партнер по команде Сидни Кросби набрал два (1+1) очка.

Добавим, что "Айлендерс" потерпел четвертое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Айлендерс - "Питтсбург" - 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кросби - 11 (бол., Летанг, Кунитц), 15:19 - 0:1. Нельсон - 5 (бол., Стром, Таварес), 21:51 - 1:1. Бовилье - 2, 22:34 - 2:1. Дэйли - 2 (Кессел, Кунитц), 33:55 - 2:2. Летанг - 2 (Кросби), 61:24 - 2:3.

Вратари: Галак - Мюррей.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 22 (5+11+5+1) - 35 (16+4+14+1).

Наши: Кулемин (12:59/1/1) - Малкин (17:12/4/2).

19 ноября. Нью-Йорк. Barclays Center.