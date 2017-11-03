Два очка Карлссона помогли "Оттаве" обыграть "Детройт"

"Оттава" обыграла "Детройт" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Сенаторз" прервали серию поражений из двух матчей подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Марк Стоун, Алекс Бэрроуз и Нэйт Томпсон. Защитник Эрик Карлссон сделал две результативные передачи. У "Детройта" забил Энтони Манта.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Детройт" – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)