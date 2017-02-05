Два очка и реализованный буллит Кучерова помогли "Тампе" одолеть "Анахайм"

"Тампа-Бэй" взяла верх над "Анахаймом" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2. Российский форвард "Лайтнинг" Никита Кучеров сделал две результативные передачи и реализовал послематчевый штрафной бросок.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Анахайм" – 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Монтур – 1 (Сильверберг, Кеслер), 8:14 – 0:1. Друэн – 15 (Джонсон, КУЧЕРОВ), 9:48 – 1:1. Киллорн – 16 (бол., КУЧЕРОВ), 30:56 – 2:1. Гецлаф – 8 (Бекса, Кеслер), 44:02 – 2:2.

Победный буллит: Бойл.

Вратари: Бишоп – Бернье.

Штраф: 19 – 21.

Броски: 37 (7+15+10+5) – 16 (9+4+3+0).

Наши: Кучеров (23:25/6/0), Наместников (20:58/1/-1) – -.

Тампа. Amalie Arena.