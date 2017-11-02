Два очка Холла помогли "Нью-Джерси" обыграть "Ванкувер"

"Нью-Джерси" обыграл "Ванкувер" (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Дьяволы" продлили победную серию до трех игр кряду, а "Кэнакс" проиграли во второй раз подряд.
По шайбе в этой встрече забросили Джимми Хейс и Дрю Стаффорд. Две голевые передачи сделал Тэйлор Холл.
Нападающий "Ванкувера" Александр Бурмистров провел на льду почти 12 минут, за которые нанес три броска по воротам соперников.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Ванкувер" – "Нью-Джерси" – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Хэйс - 3 (Холл), 30:09 - 0:1. Стэффорд - 4 (п.в., Холл), 59:44 - 0:2.
Вратари: Маркстрем (58:46 - 59:44) - Шнайдер.
Штраф: 2 - 8.
Броски: 37 (11+13+13) - 26 (11+8+7).
Наши: Бурмистров (11:55/3/0) - -.
2 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.
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