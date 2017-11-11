Два очка Дадонова помогли "Флориде" прервать серию поражений

"Флорида" обыграла "Баффало" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пантерз" прервали серию поражений из пяти игр подряд. Команда ушла с последней строчки Восточной конференции.

В составе победителей два (1+1) очка набрал нападающий Евгений Дадонов. Он провел на льду 19 минут и нанес пять бросков по воротам. Таким образом, 28-летний хоккеист записал на свой счет 16 (7+9) очков в этом сезоне. Защитник "Клинков" Виктор Антипин отметился голевой передачей. Для него этот результативный балл стал лишь вторым в дебютном сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Флорида" – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Окпосо - 2 (бол., АНТИПИН, Кейн), 13:02 - 1:0. ДАДОНОВ - 7 (Барков, Юбердо), 26:52 - 1:1. Маккошен - 3 (Юбердо, ДАДОНОВ), 43:50 - 1:2. Барков - 5 (п.в., Юбердо, Сивиур), 58:28 - 1:3. Трочек - 8 (п.в., Экблад), 58:45 - 1:4.

Вратари: Ленер (57:51 - 58:28, 58:33 - 58:45) - Луонго.

Штраф: 15 - 15.

Броски: 25 (6+9+10) - 31 (8+15+8).

Наши: Антипин (14:06/1/0) - Дадонов (19:17/5/+2).

11 ноября. Баффало. KeyBank Center.