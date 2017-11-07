04:54 | Хоккей — НХЛ

Два крутых сэйва Бобровского в матче с "Рейнджерс". Видео


Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский сделал несколько запомиающихся сэйвов в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс". В одном из моментов он успел отреагировать на удар Матса Цуккарелло в упор, в другом - ликвидировать выход один в один Криса Крайдера. После второго периода его команда ведет в счете 2:1.

 

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Материалы других СМИ
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