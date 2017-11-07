Два крутых сэйва Бобровского в матче с "Рейнджерс". Видео

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский сделал несколько запомиающихся сэйвов в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс". В одном из моментов он успел отреагировать на удар Матса Цуккарелло в упор, в другом - ликвидировать выход один в один Криса Крайдера. После второго периода его команда ведет в счете 2:1.
Bobrovsky say niet.#CBJ #NHL pic.twitter.com/AA53Hg0URb– fuboTV (@fuboTV) 7 ноября 2017 г.
BOBROVSKY! pic.twitter.com/RcBCxBZQ5R– Alex Morgan (@AlexMorgan_33) 7 ноября 2017 г.
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