Два крутых сэйва Бобровского в матче с "Рейнджерс". Видео

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский сделал несколько запомиающихся сэйвов в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс". В одном из моментов он успел отреагировать на удар Матса Цуккарелло в упор, в другом - ликвидировать выход один в один Криса Крайдера. После второго периода его команда ведет в счете 2:1.