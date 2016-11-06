Два гола Кросби и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Сан-Хосе"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Сан-Хосе" уступил "Питтсбургу" - 0:5. Две заброшенные шайбы на свой счет записал капитан "Пингвинз" Сидни Кросби, который продлил свою результативную серию до 14 игр. Российский форвард "пингвинов" Евгений Малкин отличился голевой передачей. Отметим, что для "Шаркс" данное поражение стало третьим подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Питтсбург" - 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)

Голы: Кунитц - 1 (МАЛКИН, Коул), 4:22 - 0:1. Кросби - 7 (Хагелин, Шири), 18:28 - 0:2. Кросби - 8 (Хагелин, Дюмулин), 20:13 - 0:3. Фер - 2 (Каллен, Шири), 22:33 - 0:4. Бонино - 1 (мен., Дэйли, Хагелин), 36:28 - 0:5.

Вратари: Джонс (Делл, 20:13) - Мюррей.

Штраф: 9 - 17.

Броски: 32 (12+8+12) - 25 (6+13+6).

Наши: Голдобин - Малкин.

6 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.