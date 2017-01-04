Два гола и передача Кучерова не помогли "Тампе" переиграть "Виннипег"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Виннипег" одержал победу над "Тампа-Бэй" – 6:4. В этой встрече российский нападающий "лайтнинг" Никита Кучеров забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Его соотечественник Владислав Наместников отличился результативным пасом.

В другой встрече регулярки "Рейнджерс" уступил "Баффало" – 1:4. Таким образом клуб из Нью-Йорка прервал трехматчевую беспроигрышную серию.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Виннипег"- 4:6 (0:1, 1:3, 3:2)

Голы: Шайфли - 16 (бол., Лайне, Энстрем), 7:25 - 0:1. Пека - 1 (НАМЕСТНИКОВ, Киллорн), 23:43 - 1:1. Элерс - 11 (буллит), 24:30 - 1:2. Трауба - 2 (Перро, Уилер), 25:19 - 1:3. Бафлин - 5 (Моррисси, Уилер), 34:44 - 1:4. Палат - 7 (Джонсон, КУЧЕРОВ), 43:26 - 2:4. Элерс - 12 (Лайне, Трауба), 49:28 - 2:5. КУЧЕРОВ - 14 (бол., Джонсон, Хедман), 52:22 - 3:5. КУЧЕРОВ - 15 (бол., Хедман, Друэн), 57:29 - 4:5. Лайне - 20 (п.в., Шайфли, Элерс), 58:37 - 4:6.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (56:19 - 57:29, 57:46 - 58:37, 58:51 - 59:31, 59:38) - Хеллебайк.

Штраф: 10 - 14.

Броски: 36 (17+10+9) - 34 (6+13+15).

Наши: Василевский, Кучеров (17:28/7/0), Наместников (15:22/2/1).

4 января. Тампа. Amalie Arena.

"Рейнджерс" - "Баффало" - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Гиргенсонс - 4 (Каррье, Джионта), 12:17 - 0:1. Кейн - 9 (Райнхарт, Окпосо), 19:21 - 0:2. Бэйли - 1, 21:03 - 0:3. Холден - 8 (Миллер, Линдберг), 35:55 - 1:3. Айкел - 8 (бол., Райнхарт, Мулсон), 41:10 - 1:4.

Вратари: Лундквист - Нильссон.

Штраф: 10 - 2.

Броски: 25 (5+15+5) - 19 (9+4+6).

4 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.