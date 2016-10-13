Два гола и пас Тарасенко помогли "Сент-Луису" победить "Чикаго"

"Сент-Луис" победил "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:2. Российский форвард Владимир Тарасенко стал автором дубля и отдал голевую передачу. Он был признан первой звездой матча.

В составе "Блюз" дебютировал еще один россиянин - Наиль Якупов. Он провел на площадке 10 минут 38 секунд, но очков за результативность не набрал.

За "Блэкхоукс" сыграли Артем Анисимов и Артемий Панарин, также не набравшие очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Сент-Луис" – 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Голы: Паник - 1 (бол., Тэйвз, Хосса), 4:38 - 1:0. Шаттенкирк - 1 (бол., Пьетранджело, Стин), 24:52 - 1:1. Хартман - 1 (Мотте, Крюгер), 33:57 - 2:1. ТАРАСЕНКО - 1 (бол., Штясны, Шаттенкирк), 39:28 - 2:2. Штясны - 1 (бол., ТАРАСЕНКО, Шаттенкирк), 40:55 - 2:3. ТАРАСЕНКО - 2 (п.в., Штясны, Стин), 58:54 - 2:4. Апшолл - 1 (п.в.), 59:41 - 2:5.

Вратари: Кроуфорд (57:34 - 59:41) - Аллен.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 19 (6+3+10) - 33 (9+15+9).

Наши: Анисимов (22:28/2/-2), Панарин (23:34/2/-2) - Тарасенко (19:35/5/1), Якупов (10:38/1/0).