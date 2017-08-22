Дуг Уэйт: "Рад, что сумел вернуть Эберле уверенность"

Главный тренер "Айлендерс" Дуг Уэйт выразил надежду на то, что в предстоящем сезоне нападающий Джордан Эберле сумеет вернуться на высокий уровень. Летом форвард, ранее выступавший за "Эдмонтон", был обменян на Райана Строма.

- Мне хочется, чтобы в его глазах снова горел огонь, - приводит NBC слова Уэйта. - Иногда Эберле теряется, потому что это непросто. Можно играть определенную роль, но после могут настать тяжелые времена. Однако у Эберле все может получиться, потому что он талантлив. Я рад, что мне удалось вернуть ему уверенность.