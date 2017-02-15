08:50 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дуг Уэйт: "Кулемин - важнейший игрок "Айлендерс"

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Главный тренер "Айлендерс" Дуг Уэйт высоко оценил уровень игры форварда команды Николая Кулемина. Сегодня нью-йоркский клуб был разгромлен "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:7).

- "Мэйпл Ливс" играли сегодня матч плей-офф, - цитирует официальный сайт НХЛ Уэйта. - Мы старались действовать агрессивно, но далеко не все получилось. Чимера забросил важную шайбу, после чего у нас появился шанс перевернуть ход встречи. К сожалению, потом мы пропустили четвертую и пятую шайбы и перестали играть в должной манере. Если не брать в расчет сегодняшнюю игру, Николай Кулемин является важнейшим игроком для нашей команды. В последнее время ему удавалось забивать голы, отдавать голевые передачи и действовать максимально продуктивно. Его отношение к делу не вызывает никаких претензий, он всегда играет так, как от него требует тренерский штаб. Николай является важной частью нашей игры в меньшинстве. В целом сложно переоценить его вклад в игру команды, это очень ценный хоккеист, и мне нравится его тренировать.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/nikolay-kulemin---about-new-coach-and-world-cup-of-hockey/c-286755762

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