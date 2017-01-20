11:03 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дуг Уэйт: "Хочу, чтобы команда летала по льду, играла быстро и технично"

0
0
0

Главный тренер "Айлендерс" Дуг Уэйт остался доволен действиями хоккеистов в своем первом матче у руля команды. На этой неделе 45-летний специалист сменил на посту наставника нью-йоркского коллектива Джека Капуано.

- Последние дни были непростыми, потому что Капуано - хороший человек, мой друг и наставник, - цитирует пресс-служба лиги Уэйта. - В ребятах я хочу видеть уверенность в себе. Думаю, мне также удастся сделать их более ответственными. Я буду об этом говорить. Некоторые уже услышали это на скамейке, кто-то - в раздевалке между периодами, и мне понравилось, как они среагировали. Я хочу, чтобы команда летала по льду, играла быстро и технично.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/january-19-day-roundup/c-285899530

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ