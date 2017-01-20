Дуг Уэйт: "Хочу, чтобы команда летала по льду, играла быстро и технично"

Главный тренер "Айлендерс" Дуг Уэйт остался доволен действиями хоккеистов в своем первом матче у руля команды. На этой неделе 45-летний специалист сменил на посту наставника нью-йоркского коллектива Джека Капуано.

- Последние дни были непростыми, потому что Капуано - хороший человек, мой друг и наставник, - цитирует пресс-служба лиги Уэйта. - В ребятах я хочу видеть уверенность в себе. Думаю, мне также удастся сделать их более ответственными. Я буду об этом говорить. Некоторые уже услышали это на скамейке, кто-то - в раздевалке между периодами, и мне понравилось, как они среагировали. Я хочу, чтобы команда летала по льду, играла быстро и технично.