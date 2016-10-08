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Дуг Армстронг: "Всерьез переход Якупова в "Сент-Луис" начали обсуждать только вчера"

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Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Дуг Армстронг отметил, что в клубе рады видеть новичка Наиля Якупова"Блюз" приобрел права на 23-летнего россиянина, отдав "Ойлерз" форварда Зака Почайро и условное право выбора в третьем раунде драфта-2017. Напомним, за "Сент-Луис" выступает россиянин Владимир Тарасенко.

- На самом деле, серьезно этот переход мы начали обсуждать только вчера, - приводит пресс-служба "Сент-Луиса" слова Армстронга. - Сейчас он рад быть здесь, а мы рады видеть его. У него есть навыки, которые дополнят нашу команду.

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