Дубник осчастливил юного фаната, подарив ему подписанную клюшку.

Вратарь "Миннесоты" Деван Дубник после гостевого матча с "Оттавой" (4:3) подписал и подарил клюшку юному болельщику, и это довело парня до слез.

Мальчика зовут Эван Белл. Последние четыре года он является персональным фанатом Дубника и играет на той же позиции, что и его кумир. Эван вместе с папой трижды приходил на игры "Миннесоты" в Оттаве, но в первые два раза Дубника не было на льду.

- Мне в нем нравится то, что он тоже канадец и делает классные вещи. Я люблю смотреть за тем, как играет Дубник, - признался мальчик в интервью официальному сайту НХЛ.

После очередной игры "Оттавы" с "Миннесотой", которая завершилась поражением "сенаторов" со счетом 3:4, Эван подошел к выходу из подтрибунного помещения, чтобы поприветствовать своего кумира. Дубник, увидев мальчика, остановился возле него и подарил ему клюшку, на которой оставил автограф.