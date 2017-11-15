Дубник, Макдэвид и Шири - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан голкипер "Миннесоты" Деван Дубник, отразивший все 30 бросков по своим воротам в матче с "Филадельфией" (3:0).
Второй звездой стал форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, набравший 3 (2+1) очка в игре с "Вегасом" (8:2), а замкнул тройку лучших нападающий "Питтсбурга" Конор Шири, оформивший дубль во встрече с "Баффало" (5:4 ОТ).
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Werewolf
Vasek______Постепенная трансформация )))) Скоро первую букву на "Ч" еще заменит )))))))
10:27
Vasek
Он же поменял фамилию, теперь он Шери! ))) В трансляциях теперь так называют и в твиттерах писали: "Conor Sheary (Shear-E) is dead. Long live Conor Sheary (Share-E). Win two cups with people (me) butchering your name." =))
09:57