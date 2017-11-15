Дубник, Макдэвид и Шири - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан голкипер "Миннесоты" Деван Дубник, отразивший все 30 бросков по своим воротам в матче с "Филадельфией" (3:0).

Второй звездой стал форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, набравший 3 (2+1) очка в игре с "Вегасом" (8:2), а замкнул тройку лучших нападающий "Питтсбурга" Конор Шири​, оформивший дубль во встрече с "Баффало" (5:4 ОТ).