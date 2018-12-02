Дубли Веси и Лехконена помогли "Монреалю" обыграть "Рейнджерс", Георгиев сделал 36 сэйвов

"Монреаль" обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. По 2 шайбы в этой встрече забросили нападающие "Канадиенс" Ши Уэебер и Арттури Лехконен.

Голкипер команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 36 бросков из 41.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Рейнджерс" - 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Голы: Уэбер - 1 (Друэн, Доми), 3:53 - 1:0. Уэбер - 2 (Татар, Галлахер), 19:52 - 2:0. Лехконен - 3 (Байрон, Бенн), 22:04 - 3:0. Лехконен - 4, 25:29 - 4:0. Веси - 9 (Смит, Зибанежад), 28:10 - 4:1. Стром - 3 (бол., Веси, Зибанежад), 34:11 - 4:2. Татар - 11 (бол., Агостино, Шлемко), 50:28 - 5:2.

Вратари: Прайс - Георгиев.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 41 (14+17+10) - 22 (8+9+5).

2 декабря. Монреаль. Centre Bell.