Дубли Скиннера и Соботки помогли "Баффало" обыграть "Монреаль"

"Баффало" обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:5 в овертайме. Победная шайба на счету защитника Расмуса Ристолайнена.

Нападающие "Сэйбрз" Владимир Соботка и Джефф Скиннер забили по два гола.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Баффало" - 5:6 ОТ (3:3, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Соботка - 2 (Родригес, Райнхарт), 6:08 - 0:1. Друэн - 5 (Доми, Бенн), 9:14 - 1:1. Соботка - 3 (Родригес, Райнхарт), 14:40 - 1:2. Пека - 1 (Делорье, Райлли), 14:50 - 2:2. Шири - 6 (Миттельштадт, Сканделла), 15:52 - 2:3. Э. Шоу - 2 (Друэн, Доми), 16:26 - 3:3. Скиннер - 10 (Айкел, Поминвилль), 25:34 - 3:4. Татар - 6 (Доми, Мете), 30:17 - 4:4. Делорье - 1 (мен., Пека), 38:03 - 5:4. Скиннер - 11 (Айкел), 42:20 - 5:5. Ристолайнен - 2, 61:38 - 5:6.

Вратари: Прайс - Улльмарк (25:32 - 25:34Хаттон, 40:00).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 37 (17+15+5+0) - 31 (13+8+9+1).



9 ноября. Монреаль. Centre Bell.