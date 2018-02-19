Дубль Зукера помог "Миннесоте" обыграть "Айлендерс"

"Миннесота" в гостях обыграла "Айлендерс" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Уайлд" прервали неудачную серию из двух матчей кряду и идут на 7-м месте в турнирной таблице.

Дублем в этой встрече отметился форвард "Миннесоты" Джейсон Зукер, Райан Сутер и Мэтью Дамба сделали по две результативные передачи. У "Айлендерс" первую шайбу в НХЛ забросил Таннер Фритц.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Миннесота" – 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

Голы: Эрикссон Эк - 2 (Койл, Эннис), 7:02 - 0:1. Джонстон - 3 (Бойчак, Сизикас), 19:15 - 1:1. Ли - 30 (Хикки, Пулок), 21:57 - 2:1. Каллен - 6 (Сутер, Дамба), 29:54 - 2:2. Зукер - 24 (Сутер, Дамба), 32:17 - 2:3. Эннис - 8 (Каллен, Сперджен), 34:06 - 2:4. Фритц - 1 (Ли, Ахо), 36:31 - 3:4. Зукер - 25 (Стаал), 56:38 - 3:5.

Вратари: Галак (58:07) - Дубник.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 35 (12+6+17) - 32 (11+12+9).

19 февраля. Нью-Йорк. Barclays Center.