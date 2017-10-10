Дубль Юханссона принес "Нью-Джерси" вторую победу подряд

"Нью-Джерси" обыграл "Баффало" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Дьяволы" одержали вторую победу кряду на старте турнира, в то время как "Клинки" проиграли в третий раз подряд.

Отметим, что в составе победителей свое первое очко в НХЛ набрал первый номер драфта-2017 форвард Нико Хишир - (0+1). Дублем отметились Маркус Юханссон и Йеспер Братт, по шайбе забросили Стефан Ноесен и Брайан Гиббонс. У "Баффало" две шайбы забросил Эвандер Кейн.

Российский защитник "Сэйбрз" Виктор Антипин провел на льду 15 минут, за которые три раза блокировал броски соперников и заработал показатель полезности "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Нью-Джерси" – 2:6 (0:2, 1:4, 1:0)

Голы: Ноесен – 1 (Гиббонс), 6:28 – 0:1. Гиббонс – 1 (Хишир, Юханссон), 18:56 – 0:2. Кейн – 3 (бол., Ристолайнен), 25:02 – 1:2. Братт – 2 (мен., Хенрик, Мюллер), 25:23 – 1:3. Юханссон – 1 (Холл), 27:49 – 1:4. Братт – 3 (Холл, Грин), 32:19 – 1:5. Юханссон – 2 (Братт), 38:56 – 1:6. Кейн – 4 (Поминвилль), 57:03 – 2:6.

Вратари: Джонсон (Ленер, 40:00) – Шнайдер.

Штраф: 13 – 13.

Броски: 25 (6+11+8) – 31 (8+14+9).

Наши: Антипин (15:30/0/-2) – -.

9 октября. Баффало. KeyBank Center.