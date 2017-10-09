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22:39 | Хоккей — НХЛ

Дубль Якупова помог "Колорадо" разгромить "Бостон"

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"Колорадо" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:0. Две шайбы в этой встрече забросил российский форвард Наиль Якупов, который провел на площадке 10 минут 19 секунд. Эти голы стали первыми для россиянина в "Эвеланж". 

Защитник Никита Задоров записал на свой счет результативную передачу за 17 минут 52 секунды на льду. Семен Варламов провел всю игру и отразил 29 бросков соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Колорадо" - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Андригетто - 1 (Рантанен, ЗАДОРОВ), 4:41 - 0:1. Комфер - 1 (мен., Седерберг), 13:22 - 0:2. ЯКУПОВ - 1 (Немет, Керфут), 46:07 - 0:3. ЯКУПОВ - 2 (п.в., Андригетто, Маккиннон), 59:16 - 0:4.

Вратари: Раск (59:00 - 59:16) - ВАРЛАМОВ.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 29 (11+11+7) - 23 (5+8+10).

Наши: - - Задоров (17:52/0/1),  Якупов (10:39/4/2).

9 октября. Бостон. TD Garden.


 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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stavcheek

У сени шотаут, у Якупова дубль! Такое бывает?

23:28

bezik

Вроде и порадоваться за Наиля хочется, а вроде и сыграл меньше всех игроков. Хотя глядя на несчастные 12:09 Дюшена, не очень понимаешь, сколько надо давать играть Якупову. Да и меньшинства было много. Варли тянет их, надолго ли хватит? Вышел Бернье на НДД, вроде и суперсейвы делал, а все равно проиграли без шансов.

23:23

.BattleFish.

сыграл меньше всех из напов и забил два гола, молодец!)

22:51

songaila

Неплохо для 10 минут игрового времени. Вторая шайба Якупова - просто "шедевр")))

22:49

ADMIRAL(495)

Да, реально удивительно. А голы у Якупова странноватые)

22:49

rotor

Идут годы, а Колорадо в Бостоне уже 18 лет не проигрывает. Удивительно.

22:44