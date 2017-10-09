Дубль Якупова помог "Колорадо" разгромить "Бостон"

"Колорадо" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:0. Две шайбы в этой встрече забросил российский форвард Наиль Якупов, который провел на площадке 10 минут 19 секунд. Эти голы стали первыми для россиянина в "Эвеланж".
Защитник Никита Задоров записал на свой счет результативную передачу за 17 минут 52 секунды на льду. Семен Варламов провел всю игру и отразил 29 бросков соперника.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Бостон" - "Колорадо" - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы: Андригетто - 1 (Рантанен, ЗАДОРОВ), 4:41 - 0:1. Комфер - 1 (мен., Седерберг), 13:22 - 0:2. ЯКУПОВ - 1 (Немет, Керфут), 46:07 - 0:3. ЯКУПОВ - 2 (п.в., Андригетто, Маккиннон), 59:16 - 0:4.
Вратари: Раск (59:00 - 59:16) - ВАРЛАМОВ.
Штраф: 2 - 8.
Броски: 29 (11+11+7) - 23 (5+8+10).
Наши: - - Задоров (17:52/0/1), Якупов (10:39/4/2).
9 октября. Бостон. TD Garden.
stavcheek
У сени шотаут, у Якупова дубль! Такое бывает?
23:28
bezik
Вроде и порадоваться за Наиля хочется, а вроде и сыграл меньше всех игроков. Хотя глядя на несчастные 12:09 Дюшена, не очень понимаешь, сколько надо давать играть Якупову. Да и меньшинства было много. Варли тянет их, надолго ли хватит? Вышел Бернье на НДД, вроде и суперсейвы делал, а все равно проиграли без шансов.
23:23
.BattleFish.
сыграл меньше всех из напов и забил два гола, молодец!)
22:51
songaila
Неплохо для 10 минут игрового времени. Вторая шайба Якупова - просто "шедевр")))
22:49
ADMIRAL(495)
Да, реально удивительно. А голы у Якупова странноватые)
22:49
rotor
Идут годы, а Колорадо в Бостоне уже 18 лет не проигрывает. Удивительно.
22:44