Дубль Якупова помог "Колорадо" разгромить "Бостон"

"Колорадо" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:0. Две шайбы в этой встрече забросил российский форвард Наиль Якупов, который провел на площадке 10 минут 19 секунд. Эти голы стали первыми для россиянина в "Эвеланж".

Защитник Никита Задоров записал на свой счет результативную передачу за 17 минут 52 секунды на льду. Семен Варламов провел всю игру и отразил 29 бросков соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Колорадо" - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Андригетто - 1 (Рантанен, ЗАДОРОВ), 4:41 - 0:1. Комфер - 1 (мен., Седерберг), 13:22 - 0:2. ЯКУПОВ - 1 (Немет, Керфут), 46:07 - 0:3. ЯКУПОВ - 2 (п.в., Андригетто, Маккиннон), 59:16 - 0:4.

Вратари: Раск (59:00 - 59:16) - ВАРЛАМОВ.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 29 (11+11+7) - 23 (5+8+10).

Наши: - - Задоров (17:52/0/1), Якупов (10:39/4/2).

9 октября. Бостон. TD Garden.



