Дубль Торнтона помог "Сан-Хосе" обыграть "Ванкувер"

"Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл "Ванкувер" со счетом 5:4. Победную шайбу забросил Кевин Лабанк. Дубль в составе "Шаркс" оформил Джо Торнтон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Ванкувер" - 5:4 ОТ (1:1, 3:2, 0:1, 1:0)

Голы: Гонс - 1 (Гудбрэнсон, Виртанен), 1:58 - 0:1. Торнтон - 6 (бол., Лабанк, Бернс), 11:52 - 1:1. Майер - 5 (Демело, Лабанк), 25:20 - 2:1. Торнтон - 7 (бол., Павелски, Лабанк), 26:29 - 3:1. Виртанен - 5 (Дель Зотто, Бига), 28:49 - 3:2. Бозер - 19 (Бига, Ганье), 36:02 - 3:3. Хертл - 9 (бол., Павелски, Торнтон), 38:56 - 4:3. Д. Седин - 8 (Х. Седин, Эрикссон), 42:09 - 4:4. Лабанк - 4 (Хертл), 61:53 - 5:4.

Вратари: Делл - Маркстрем.

Штраф: 13 - 15.

Броски: 32 (11+8+12+1) - 40 (10+19+9+2).

Наши: - - Бурмистров (4:53/0/-1).

22 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.