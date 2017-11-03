Дубль Тоффоли принес "Лос-Анджелесу" победу над "Торонто"

В матч регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" одержал победу над "Торонто" – 5:3.

Нападающий "Кингз" Тайлер Тоффоли в этой встрече отметился дублем, его партнер по команде Тэннер Пирсон набрал три (0+3) очка.

Защитник "Кленовых листьев" Никита Зайцев провел на льду 23 минуты и не набрал результативных очков. Он закончил встречу с показателем "- 2".

Форвард "Мэйпл Ливз" Остон Мэттьюс набрал два (1+1) балла. При этом американец не сумел реализовать буллит.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Кингз" (Лос-Анджелес) – "Торонто Мэйпл Ливз" (Торонто) – 5:3 (3:0, 2:2, 0:1)

Голы: Амадио – 1 (Пирсон), 2:34 – 1:0. Каммаллери – 3 (бол., Браун, Копитар), 4:58 – 2:0. Льюис – 4 (Шор, Каммаллери), 19:24 – 3:0. Тоффоли – 6 (бол., Пирсон, Маззин), 34:31 – 4:0. Тоффоли – 7 (Кемпе, Пирсон), 36:32 – 5:0. Мэттьюс – 10 (буллит), 37:50 – 5:1. Райлли – 2 (Мэттьюс, Хаймэн), 39:57 – 5:2. Браун – 5 (бол., Гардинер, Нюландер), 48:00 – 5:3.

Нереализованный буллит: Мэттьюс (58:41, Торонто Мэйпл Ливз).

Вратари: Куик – Макэлхинни (57:16).

Штраф: 10 – 10.

Броски: 28 (15+7+6) – 36 (9+14+13).

Наши: – – Зайцев (23:00/2/-2).

3 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.

Турнирная таблица – здесь