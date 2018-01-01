Дубль Ткачака помог "Калгари" обыграть "Чикаго"

"Калгари" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Дубль в этой встрече сделал форвард Мэттью Ткачак.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Чикаго" - 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

Голы: Ткачак - 9 (бол., Монахэн, Джиордано), 19:58 - 1:0. Ткачак - 10 (бол., Годро, Баклунд), 24:42 - 2:0. Монахэн - 18 (Годро, Броди), 25:47 - 3:0. Истерли - 2 (Саад, Хиностроза), 28:37 - 3:1. Тэйвз - 10 (Истерли), 29:33 - 3:2. Саад - 12 (Тэйвз), 58:14 - 3:3. Джиордано - 7 (Баклунд), 60:52 - 4:3.

Вратари: Смит - Гласс (58:02 - 58:14).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 39 (19+12+6+2) - 37 (7+18+12+0).

Калгари. Scotiabank Saddledome.