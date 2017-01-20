05:36 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дубль Тавареса помог "Айлендерс" победить "Даллас", Кулемин отдал передачу

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"Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Даллас" со счетом 3:0. Дубль оформил Джон Таварес. Российский нападающий Николай Кулемин отдал результативную передачу.

НХЛ 

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Даллас" - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Таварес - 17 (Ли), 13:31 - 1:0. Таварес - 18 (мен., КУЛЕМИН), 56:54 - 2:0. Де Хаан - 3 (п.в., Грайсс), 59:56 - 3:0.

Вратари: Грайсс - Лехтонен (57:04 - 59:56).

Штраф: 11 - 23.

Броски: 36 (10+16+10) - 23 (10+5+8).

Наши: Кулемин (14:28/0/2) - -.

20 января. Нью-Йорк. Barclays Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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