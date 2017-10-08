Дубль Тавареса помог "Айлендерс" обыграть "Баффало"

"Айлендерс" обыграл "Баффало" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей дублем отметились капитан Джон Таварес и Кейси Сизикас, по шайбе забросили Джош Бэйли и Энтони Бовилье. У "Клинков" две шайбы на счету Эвандера Кейна и один гол у Джека Айкела.
Российский нападающий "Островитян" Николай Кулемин очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Айлендерс" – "Баффало" – 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)
- Николай Кулемин
- Баффало Сэйбрз
- НХЛ
- Нью-Йорк Айлендерс
- Джон Таварес
- Эвандер Кейн
- Джек Айкел
- Джош Бэйли
- Кейси Сизикас
- Энтони Бовилье
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