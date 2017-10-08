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04:46 | Хоккей — НХЛ

Дубль Тавареса помог "Айлендерс" обыграть "Баффало"


"Айлендерс" обыграл "Баффало" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дублем отметились капитан Джон Таварес и Кейси Сизикас, по шайбе забросили Джош Бэйли и Энтони Бовилье. У "Клинков" две шайбы на счету Эвандера Кейна и один гол у Джека Айкела.

Российский нападающий "Островитян" Николай Кулемин очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Баффало" – 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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