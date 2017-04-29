Дубль Тарасенко принес "Сент-Луису" победу над "Нэшвиллом"

"Сент-Луис" нанес поражение "Нэшвиллу" во втором матче 1/4 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:2 и восстановил равновесие в серии – 1-1. Дубль в составе "Блюз" оформил нападающий Владимир Тарасенко. В активе россиянина теперь три шайбы в этом розыгрыше Кубка Стэнли.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Второй матч
"Сент-Луис" – "Нэшвилл" – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы: Нил – 1 (Сиссонс, Эллис), 7:49 – 0:1. ТАРАСЕНКО – 2 (бол., Пьетранджело, Стин), 19:40 – 1:1. Эллис – 2, 43:07 – 1:2. Лехтеря – 1 (Берглунд, Парэйко), 47:39 – 2:2. ТАРАСЕНКО – 3 (Эдмундсон, Шворц), 56:09 – 3:2.
Вратари: Аллен – Ринне (58:22).
Штраф: 2 – 23.
Броски: 20 (6+8+6) – 24 (3+6+15).
Наши: Барбашев (7:51/1/-1), Тарасенко (22:00/6/+1) – -
Сент-Луис. Scottrade Center.
AndersenRUS
Более того, в последние полторы минуты, его на площадку вывели для хет трика. Невольно мысли были, Овечкина не выпускают, мб не стоит Тараса, хет три хетриком, но счет нужно удержать. Когда Вовчик распластался и выбил шайбу в своей зоне, я понял, все не зря, Вова сеня тащит не только в атаке.
06:29
fifa_guru
С победой СЛБ! Тарасенко хорош, пусть продолжает в том же духе!
06:29
AndersenRUS
И да, мой любимый игрок Тарас сделал счет. У его партнеров были лучшие моменты чем у него, но не забили. А у Тараса, момент, кисть, гол. Тащит, тащит команду, именно сегодня тащит.
06:26
AndersenRUS
Смотрел, тревожно. Завозит Нэшвил Блюзов, без моментов игра. Тарас конечно фартовый иггрок, из-за него после вылета Тампы и топлю за музыкантов, но на одном фарте не выиграешь серию. Двоякое ощущение в целом, Блюзы постоянно отыгрывались, Хищники вязали игру, вроде моментов нет, но голы доставляли. После 3-2 они показали, что могут не только вязать, но и тревожить, было очень жарко. В итоге победа Сейнт Луиза выглядела героической, через не могу, а не должно быть так. Сердцем за блюзов, разумом понимаю что Нэшвил по двум играм сильнее.
06:24
Якут Хан
Вова, снайпер! Вова, красавец! Шикарно сегодня забивал!)) Таких снайперов едва с десяток в заокеанской лиге наберется)
06:24
roughboy
Ну вот вам и пожалуйста.. Блюзмены не удалялись и совсем другая игра. Так должно было быть и в прошлом матче. СЛБ имел преимущество весь матч.. Если бы не 2 тупые ошибки в обороне, то не было бы так нервно.. Вова просто зверюга. Давно не видел его таким. Сделал результат!
06:18