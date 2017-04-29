Дубль Тарасенко принес "Сент-Луису" победу над "Нэшвиллом"

"Сент-Луис" нанес поражение "Нэшвиллу" во втором матче 1/4 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:2 и восстановил равновесие в серии – 1-1. Дубль в составе "Блюз" оформил нападающий Владимир Тарасенко. В активе россиянина теперь три шайбы в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Второй матч

"Сент-Луис" – "Нэшвилл" – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы: Нил – 1 (Сиссонс, Эллис), 7:49 – 0:1. ТАРАСЕНКО – 2 (бол., Пьетранджело, Стин), 19:40 – 1:1. Эллис – 2, 43:07 – 1:2. Лехтеря – 1 (Берглунд, Парэйко), 47:39 – 2:2. ТАРАСЕНКО – 3 (Эдмундсон, Шворц), 56:09 – 3:2.

Вратари: Аллен – Ринне (58:22).

Штраф: 2 – 23.

Броски: 20 (6+8+6) – 24 (3+6+15).

Наши: Барбашев (7:51/1/-1), Тарасенко (22:00/6/+1) – -

Сент-Луис. Scottrade Center.